Blaulicht : Erneuter Einbruch in zwei Bäckereien im Vulkaneifelkreis

Gerolstein Erneut haben Einbrecher versucht, sich im Vulkaneifelkreis Zutritt zu Bäckereien zu verschaffen. Bereits am Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in der Hillesheimer Wallstraße gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, kam es auch in der Nacht zum Montag zu ähnlichen Vorfällen. Diesmal waren zwei Bäckereifilialen in Gerolstein – in der Brunnenstraße und in der Sarresdorfer Straße – das Ziel der Einbrecher. Während die Hillesheimer Täter noch an der Tür scheiterten, schafften es die Einbrecher diesmal, sich Zutritt zu verschaffen. Bei den Einbrüchen entstand laut dem Bericht der Polizei ein erheblicher Sachschaden.