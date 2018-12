später lesen Polizei Erneuter Einbruchsversuch in Igel FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte haben sich zwischen MIttwoch, 12. Dezember, 18 Uhr, und Donnerstag, 13. Dezember, 8.30 Uhr, an einem Haus in der Straße Am Roderkamp in Igel zu schaffen gemacht. red