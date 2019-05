Blaulicht : Schon wieder Vandalismus an Grundschule

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Erneut haben bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 23. auf den 24. April (Dienstag/Mittwoch nach Ostern) und von Dienstag, 30. April, auf Mittwoch, 1. Mai, an der Grundschule am Bodenländchen in Schweich Fensterscheiben beschädigt.

Bereits in der Vergangenheit war es zu mehreren Sachbeschädigungen an der Schule durch, wie die Polizei vermutet, „jugendliche oder heranwachsende Täter“ gekommen. Insgesamt beläuft sich der Schaden inzwischen auf mehrere Tausend Euro.