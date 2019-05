später lesen Blaulicht Erst brannte Sperrmüll - dann das Haus FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko Teilen

Twittern

Teilen



Die Feuerwehr in Bitburg hat am Freitagabend einen Sperrmüllbrand an einem Mehrfamilienhaus in der Stadt löschen müssen. Auch das Gebäude blieb von Feuer nicht verschont. Von Agentur Siko