Feuer Erst brennen Autos, dann steht Wohnhaus in Wittlich in Flammen FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling

Ein Autobrand hat in der Nacht auf Dienstag in Wittlich-Neuerburg auf ein Wohnhaus übergegriffen. Der Dachstuhl des zweistöckigen Gebäudes brannte trotz Löscharbeiten vollständig aus, so dass es nicht mehr bewohnbar ist. Von red