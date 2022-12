Zeugin hilft bei Fahndung : Erst Flucht, dann Knast: Verfolgungsjagd zwischen Polizei und Rollerfahrer in Saarburg

Eigentlich ist es eine normale Verkehrskontrolle der Polizei Saarburg: Doch plötzlich flüchtet der Rollerfahrer und entkommt den Beamten erst einmal über Fußwege. Doch die Polizei kommt dem Mann auf die Schliche. Was dann passierte.

Die Polizei wollte am Mittwochabend am Hallenbad in Saarburg einen Rollerfahrer bei einer Verkehrskontrolle überprüfen. Das passte dem Rollerfahrer wohl nicht in dem Kram. Trotz eingeschalteter Sondersignale am Streifenwagen flüchtete der Fahrer mit seinem Zweirad über den City-Parkplatz. Er entkam der Polizei zunächst über Fußwege. Durch eine Fahndung konnte der Rollerfahrer kurze Zeit später nach einem Zeugenhinweis in einer angrenzenden Straße entdeckt werden.