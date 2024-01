Polizei sucht Zeugen Erst gestohlen, dann angezündet? - Auto brennt in Trier

(red) Unbekannte haben am Donnerstagabend, 24. Januar, erst einen silbernen Ford Transit in der Trierer Innenstadt gestohlen und ihn dann offenbar angezündet. Gegen 23 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Matthiasstraße. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um das geklaute Auto. Die Berufsfeuerwehr Trier konnte den Brand schnell löschen. Hinwiese: 0651/9779-2290.