Unfall Glättegefahr: Auto landet bei Morbach in Graben FOTO: TV / Florian Blaes FOTO: TV / Florian Blaes

Der erste große Winter ist – wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorausgesagt wurde – in der Region Trier angelangt. Am späten Vormittag hat es in den Hochlagen oberhalb von 400 Metern bei -1 Grad angefangen zu schneien. Von Florian Blaes