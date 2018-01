später lesen Polizeieinsatz Vermisster Grundschüler verschläft großangelegte Suchaktion in Kindergarten FOTO: Franziska Kraufmann / dpa FOTO: Franziska Kraufmann / dpa Teilen

Mit einem Hubschrauber, einer Hundestaffel und zahlreichen Einsatzkräften haben die Behörden in Stuttgart in der Montagnacht nach einem vermissten Sechsjährigen gesucht. Erst am Dienstagmorgen gab es Entwarnung: Eine Erzieherin fand den Jungen schlafend in einem Kindergarten.