Kriminalität : Es bleibt beim Einbruchsversuch

Wittlich-Bombogen In ein Einfamilienhaus in Wittlich-Bombogen in der Straße Auf dem Büschelchen haben unbekannte Täter zwischen Samstag, 27. Juli, 8 Uhr, und Sonntag, 28.Juli, 9.50 Uhr versucht einzubrechen. Die Täter schoben den Rollladen eines kleinen Fensters in einer Höhe von rund 1,80 Metern in einem Durchgang auf der rechten Hausseite zwischen Haus und Garage hoch und hebelten das Fenster vermutlich mit einem Schraubendreher auf.

Aus unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab.