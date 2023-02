Gewalttat in Luxemburg : Tödliche Messerstiche bei Kinder-Fußballtraining in Esch – Das sind die neuesten Infos

Foto: Tageblatt/Tageblatt/Julien Garroy

Esch Zwei Wochen sind seit dem tödlichen Drama beim U13-Training des Fußball-Rekordmeisters Jeunesse Esch vergangen. Der Täter, der eigentlich erst ein Opfer war, sitzt in U-Haft. Was ist wirklich auf dem Fußballplatz und vor den Augen der Kinder passiert? Die neuesten Infos.

Was ist am Abend des 20. Januar auf dem Fußballplatz in Esch wirklich geschehen? Den bisherigen Informationen zufolge scheint der Angreifer zum Todesopfer geworden zu sein und eines der Opfer – der Jugendtrainer der U13-Kids – zum Täter.

Was ist passiert vor zwei Wochen beim Fußballtraining der U13-Kids in Esch?

Ein 25-jähriger Mann hatte, mit zwei Messern bewaffnet, das untere Spielfeld des Jeunesse-Komplexes in Esch betreten. Dort trainierten zu diesem Zeitpunkt die unter 13 Jahre alten Minimes. Laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft hatte der Mann verbal gedroht und physisch die Kinder und Trainer angegriffen. Die Kinder wurden sofort in den Kabinen in Sicherheit gebracht. Der psychologische Hilfsdienst betreute die Kinder nach der Tat. Der Angreifer wurde dann von mehreren Personen verfolgt, noch auf dem Spielfeld gestellt und außer Gefecht gesetzt. Kurz zuvor hatte der Angreifer laut Staatsanwaltschaft seine beiden Messer fallen gelassen. „Zu diesem Zeitpunkt stellte der Mann keine Gefahr mehr dar“, hieß es in der Pressemitteilung. Eine der Personen, die den Angreifer unschädlich gemacht hatte, griff sich eines der Messer und stach mehrmals zu. Dazu schlug er den vom Täter zum Opfer gewordenen Mann mit einem Stein. Ihm wird nun Totschlag vorgeworfen. Der 25-jährige Angreifer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Seine Verletzungen waren jedoch so schwer, dass er im Krankenhaus starb.

In den sozialen Medien ist eine Diskussion über die Deutung der Tat entbrannt. „Kaltblütiger Mord im Affekt“ oder ist der Trainer ein „Held, der 26 Kinder gerettet“ hat? Im Verein gebe es inzwischen zwei Strömungen. Diejenigen, die den in U-Haft sitzenden Jugendtrainer für eine Person halten, die größeres Unheil abwenden konnte. Auf der anderen Seite diejenigen, die das vorsichtiger bewerten. Das sorge für Spannungen. Man versuche zwar die Wogen zu glätten, doch die Gefahr, dass Eltern und ihre Kinder sich vom Verein abwenden, sei reell, so Jeunesse-Präsident Marc Theisen.

Beim Verein wünscht man sich Klarheit, um endlich wieder in Ruhe arbeiten zu können. „Als Anwalt weiß ich natürlich, wie wichtig das Untersuchungsgeheimnis ist, aber man muss auch abwägen, inwiefern eine solche Affäre ins öffentliche Leben eingreift“, sagt Jeunesse-Präsident Marc Theisen.

Notwehr oder Totschlag? Jugendtrainer nach Totschlag weiter in U-Haft

Die Gretchenfrage lautet nach wie vor: Ist der in U-Haft sitzende Jugendtrainer Opfer oder Täter, handelte er in Notwehr oder war es Totschlag? Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 22-jährigen Trainer der U13-Mannschaft. Zur Klärung des Falls sei es wichtig zu wissen, ob er den Angreifer kannte. Dahingehende Fragen wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das Untersuchungsgeheimnis nicht beantworten. Genauso wenig gab sie Auskunft über die Identität des Opfers, die genaue Todesursache sowie die Frage, ob die beiden der Polizei bekannt gewesen sind. Wie die BILD-Zeitung am 7. Februar berichtet, sei der Angreifer gezielt auf den Jugendtrainer zugegangen. Das könne auf ein Motiv im privaten Bereich hindeuten. Anwesenden zufolge handelt es sich beim Angreifer um niemanden aus dem Umfeld des Vereins oder des Luxemburger Fußballs.

Was die Staatsanwaltschaft bestätigt: Der mutmaßliche Täter sitzt noch in U-Haft. Außerdem werde gegen weitere Personen ermittelt: „Bei ihnen geht es ‚à priori‘ um Körperverletzung. Jedoch muss hier die Untersuchung Klarheit bringen“.

Fakt ist auch, die Polizei wurde schon vor der tödlichen Auseinandersetzung zum Ort des Geschehens gerufen. Augenzeugen hatten bereits berichtetet, dass der Angreifer schon vor dem Trainingsauftakt der U13-Kids auf dem Spielfeld gewesen und es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Jugendtrainer gekommen sei. So heftig, dass die Polizei informiert wurde. Allerdings sei der Mann bei Ankunft der Beamten nicht mehr vor Ort gewesen, sodass diese wieder abzogen. Später sei er mit zwei Messern bewaffnet zurückgekehrt. Er sei vom Trainer, zwei Vätern von Jugendspielern und einer weiteren Person aus dem Vereinsumfeld verfolgt und gestellt worden. Bei der vierten Person soll es sich unbestätigten Informationen zufolge um den 16-jährigen Bruder des Trainers gehandelt haben.

Kinder konnten grausame Tat in Esch mit ansehen – Verein will schnelle Klärung des tödlichen Dramas

Mehr aber könne und wolle man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen der Polizei seien noch im Gange und würden noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen.