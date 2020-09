Unfall : Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Esch Bei einer Kollision zweier Motorradfahrer bei Esch hat sich einer der Beteiligten am Montagabend schwer verletzt.

Laut Polizei waren am Montag gegen 17.40 Uhr zwei Motorradfahrer die K 51 aus Esch kommend in Richtung Klausen unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Esch kam den beiden Motorradfahrern ein Auto entgegen. Nach Aussage der Motorradfahrer fuhr dieses Fahrzeug auf deren Fahrspur, so dass es im Begegnungsverkehr zu einer leichten Kollision mit dem vorausfahrenden Motorradfahrer kam. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dadurch zog er sich Verletzungen zu, so dass er vom DRK in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Einsatz waren das DRK, ein Notarzt und die Polizei Wittlich.