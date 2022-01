Großeinsatz der Wehren : Feuer in Esch: Haus durch Brand zerstört

Foto: Polizei Prüm

Esch Das Gebäude ist komplett zerstört: In Esch (Landkreis Vulkaneifel) ist am Sonntagabend ein Haus abgebrannt. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus. Was bislang bekannt ist.

Großeinsatz für die Feuerwehr: Im Eifelort Esch ist am Sonntagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei ins Freie retten, eine Person sei allerdings wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Feuer war um 19:45 Uhr gemeldet worden und konnte in der Nacht gelöscht werden. Vor Ort verblieb eine Brandwache der Feuerwehr.