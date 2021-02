Kostenpflichtiger Inhalt: Tiergeschichten : Eule sitzt im Kaminschacht fest – Tierretter rücken in Saarburg aus (Fotos)

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Saarburg Weil sie mehrfach am Tag eigenartige Tiergeräusche hörten, haben Anwohner in Saarburg die Feuerwehr alarmiert. Was sich da im Kaminschacht festgesetzt hatte und ob es ein Happyend gab: