Kriminalität : Mädchen treffen auf Exhibitionisten am Stausee Arzfeld: Polizei sucht weitere Zeugen

Arzfeld Ein nackter Mann am Arzfelder Stausee? Am Mittwochabend berichteten zwei Mädchen ihren Eltern erstmals von ihrer Beobachtung dort. Diese riefen die Polizei. Gesucht wird nun nach dem Mann, den auch weitere Zeugen gesehen haben könnten.

Am Mittwochabend, 18. Mai 2022 wurde bei der Polizei Prüm bekannt, dass sich am Nachmittag ein nackter Mann am Stausee Arzfeld aufgehalten habe, der mehrfach exhibitionistische Handlungen an sich selbst vorgenommen habe, teilt die Polizei mit. Zwei 15-jährige Mädchen hätten ihn beobachtet und sich erst am Abend ihren Eltern anvertraut.

Es soll sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit Glatze gehandelt haben. Zudem kam ein Hinweis auf einen silberfarbenen Pkw, den der Mann vermutlich anschließend nutzte. Die Mädchen gaben an, dass sich zur Tatzeit mehrere Spaziergänger am See aufhielten.