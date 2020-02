Morbach : Exhibitionist belästigt Frau

Morbach In Morbach entblößte sich ein Mann und belästigte eine Frau.

Nach Angaben der Polizei wurde in Morbach eine Passantin durch einen Exhibitionisten belästigt. Die Polizeiinspektion Morbach schildert den Fall wie folgt: Die Frau war in der Nacht auf Samstag, 22. Februar, gegen Mitternacht zu Fuß im Ortsgebiet Morbach unterwegs. Im Bereich Amselweg bemerkte sie zunächst, dass sie von einem Mann verfolgt wurde. In der Straße „Am Weißenstein“ blieb die Passantin schließlich an einem Hauseingang stehen. Dort öffnete der Mann plötzlich seine Hose und entblößte der Geschädigten gegenüber sein Geschlechtsteil. Als die 59-jährige Frau schließlich ihr Mobiltelefon in die Hand nahm und Hilfe rufen wollte, verschwand der Täter. Die Person wird wie folgt beschrieben: 30 Jahre alt, kräftige Statur, helle Hautfarbe, dunkle Haare. Kleidung: dunkle Schuhe, schwarze Hose und schwarzes Langarmshirt. Die Polizeiinspektion Morbach, Telefon 06533/93740, bittet um Zeugenhinweise und fragt, ob es noch weitere Geschädigte gibt.