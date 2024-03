Haus evakuiert Explosion in Gaststätte: Gasflasche geht in die Luft – Wirt schwer verletzt

Das Opfer kam umgehend in eine Klinik. Über dessen Gesundheitszustand war am frühen Morgen noch nichts bekannt. Eine Sprecherin der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken nur so viel: Es sei noch nicht klar, ob der 48-jährige Wirt womöglich in eine Spezialklinik muss. Er könnte gravierende Verbrennungen bei der Explosion erlitten haben.