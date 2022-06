Auf der Flucht : Explosion in Salmtal: Unbekannte sprengen Geldautomaten und entkommen mit Beute (Fotos)

Update Wittlich Update 07.31 Uhr: Erst hat es kürzlich in Jünkerath gekracht, jetzt explodierte in Salmtal der Geldautomat. Den sprengten laut Polizei Unbekannte am Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr in die Luft. Wir sind vor Ort bei den Ermittlungen.

In Salmtal haben Unbekannte am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 3.50 Uhr den Geldautomaten in der VVR-Bank Filiale am neuen Bahnhof gesprengt.

Die Täter flüchteten laut Polizei nach der Tat mit Beute in bislang noch unbekannter Höhe. Zur Flucht benutzten sie ein hochmotorisiertes Fahrzeug.

Geldautomatensprengung in Salmtal: Täter mit Beute auf der Flucht

Durch die Explosion mit dem Sprengmittel wurde das Gebäude der VVR stark beschädigt. Der Tatort ist durch die Polizei mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Salmtal abgesperrt.

Derzeit unterstützt die Feuerwehr Salmtal die Polizei mit einem Hydraulik-Spreizer. Nach ersten Informationen soll damit der beschädigte Geldautomat geöffnet werden, um zu prüfen, ob die Täter das beinhaltete Geld gestohlen haben.

Die Polizei ist mit einem Entschärfungsdienst aus Mainz vor Ort. Vermutlich wurde bei der Sprengung des Geldautomaten Festsprengstoff benutzt, nicht die üblichen Gasflaschen. Die Ermittlungen dauern an.