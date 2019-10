Explosion : Trümmerteile fliegen meterweit - Unbekannte sprengen Geldautomat in Remich

Trümmerteile fliegen meterweit - Unbekannte sprengen Geldautomat in Remich

Remich Die Trümmerteile sind meterweit geschleudert worden, als der Geldautomat im Luxemburgischen Remich in der Nacht zum Dienstag gesprengt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht einen Audi RS6.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag den Geldautomaten der Raiffeisenbank im Luxemburgischen Remich gesprengt. Der Automat befindet sich laut Polizei in der Zone d'activités Jongebësch und ist außerhalb des Gebäudes an der Fassade angebracht.