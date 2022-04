Alle Infos : Explosionsgefahr: Gasleck am Reha-Center Bernkastel-Kues - 160 Menschen evakuiert (Fotos)

Update Bernkastel-Kues Update: 17.30 Uhr: Noch immer ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Reha-Center Bernkastel-Kues im Einsatz. Grund ist ein Gasleck, das bei Bauarbeiten verursacht wurde. Laut Feuerwehr besteht Explosionsgefahr. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Was bisher bekannt ist.

Deshalb waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, SEG damit beschäftigt, etwa 160 Menschen aus dem Gebäude zu evakuieren. „Heute Mittag ist bei Baggerarbeiten an der Kurklinik in Bernkastel die Gasleitung aufgerissen worden. Dabei ist extrem viel Gas ausgetreten. Weil akute Explosionsgefahr bestand, hat man schnell beschlossen, das die Kliniken geräumt werden müssen“, so Hepp.

Wegen anfänglicher Explosionsgefahr: 160 Menschen müssen evakuiert werden

Nach aktuellen Infos ist bei Baggerarbeiten nahe am Gebäude eine Gasleitung beschädigt worden. Dort strömt in großem Umfang unkontrolliert Gas aus. Die Leitung ist so getroffen worden, dass der Gasaustritt momentan nicht durch Schließen eines Schiebers geschlossen werden kann, erklärt Thomas Edringer, Chef der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Bisher ist das Gasleck nicht unter Kontrolle, was an dem Zischen des austretenden Gases zu hören ist. Deshalb wurde weiträumig abgesperrt und der Strom ausgeschaltet.