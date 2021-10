Foto von Überwachungskamera : Fahndung nach Enkeltrick-Betrügern in Saarburg - Täter wollten 20.000 Euro

Fahndung nach Enkeltrick-Betrügern in Saarburg - Täter wollten 20.000 Euro

Trier Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Kripo Trier nun nach einem Tatverdächtigen, der versucht hat, eine Seniorin mit dem sogenannten Enkeltrick um ihr Erspartes zu bringen. Hier sind die Einzelheiten:

Bereits am 15. Juni 2021 hat eine 89-jährige Geschädigte aus Saarburg einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels erhalten, der dringend Geld benötige und Freunde vorbeischicken würde, um dieses für Ihn abzuholen. Der tatsächliche Enkel hatte sich zufälligerweise am Tag zuvor noch telefonisch bei Ihr gemeldet. Die Dame hatte bereits 10.000 Euro zu Hause. Kurze Zeit nach dem ersten Telefonat erschien eine männliche Person am Haus der Frau und nahm das Geld entgegen