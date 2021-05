Dreiste Aktion : Fahndung nach Tankbetrug in Daun - Polizei sucht nach Täter mit gestohlenem Auto

Daun Ein Mann hat an einer Dauner Tankstelle getankt. Danach hat der dreiste Betrüger allerdings die Rechnung nicht bezahlt. Doch das war noch nicht alles:

Ein Mann hat am 30.04. gegen 11.28 Uhr an der Tankstelle in der Mehrener Straße in Daun sein Auto getankt. Dann entfernte er sich, ohne den ausstehenden Betrag zu begleichen.