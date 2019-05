Polizei Bitburg fasst gesuchte Männer : Fahndungserfolg: Zwei Verhaftungen an einem Tag

Fahndungserfolg: Zwei Verhaftungen an einem Tag

Bitburg Die Polizei hat am Dienstag zwei Männer festgenommen. Ein 35-jähriger Bitburger wurde in der Stadt von einem Beamten erkannt und verhaftet. Danach überstellten die Ermittler den Mann ins Trierer Gefängnis.

Ein 42-Jähriger konnte der Haft durch die Zahlung einer Geldbuße entkommen. Ihn schnappten Polizisten bei einem Ladendiebstahl in einem Bitburger Supermarkt. Dabei fiel auf, dass er einen Strafbefehl nicht bezahlt hatte. Was er am Dienstag nachholen musste. Jetzt ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Wegen des Diebstahls erwartet ihn ein Verfahren.