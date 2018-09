später lesen Polizei Fahranfänger prallt gegen Mast FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein Fahranfänger ist am Dienstagabend bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 21 Uhr fuhr er mit seinem Kleinwagen die B410 von Prüm in Richtung Niederprüm. In Höhe des Waschparks kam er wohl infolge der ölverschmierten und nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den Mast einer Werbetafel.