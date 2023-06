Das hat Konsequenzen Fahranfänger überholt Polizei in Baustelle mit 167 km/h

Luxemburg · Kaum zu glauben, was dieser Fahranfänger sich mitten in einer Baustelle erlaubt hat. Er raste tatsächlich mit 167 km/h an der Polizei vorbei. Was dann passierte.

01.06.2023, 11:51 Uhr

Von Tageblatt