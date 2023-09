Blaulicht Fahrbahn nass: Auto überschlägt sich auf der A60

Zu Beginn der Unfallaufnahme musste der Verkehr der A60 in Fahrtrichtung Belgien an der Anschlussstelle Wittlich-West durch die Autobahnmeisterei Wittlich abgeleitet werden. Zum späteren Zeitpunkt konnte der Verkehr über den Seitenstreifen am verunfallten BMW vorbeigeleitet werden. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Schweich befand sich noch eine Streife der Polizeiinspektion Schweich im Einsatz. Ebenso waren die Feuerwehren Salmtal, Landscheid und Burgsalm mit insgesamt 28 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren zwei Rtw und ein Rettungshubschrauber für die medizinische Versorgung des jungen Mannes erforderlich.