Medizinischer Notfall Fahrer auf der B421 bei Hillesheim gestorben

Ein Autofahrer aus dem Raum Euskirchen ist am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße B421 verstorben. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Daun habe der 57-jährige Mann auf der Fahrt von Hillesheim in Fahrtrichtung Birgel etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Hillesheim vermutlich einen medizinischen Notfall erlitten. Sein Auto prallte dann gegen die Leitplanke und kam an dieser nach 50 Metern zum Stehen. Hinweise/Spuren auf die Beteiligung Dritter liegen nicht vor, wie die Polizei später noch mitteilte.