Polizei sucht Zeugen : Fahrer beschädigt Auto in Hillesheim und flüchtet

Fahrer beschädigt Auto in Hillesheim und flüchtet

Hillesheim Wer hat im Bereich Burgstraße/Graf-Mirbach-Platz in Hillesheim einen Unfall beobachtet?

Die Polizei sucht nach einem Fahrer, der nach einem Unfall im Bereich Burgstraße/Graf-Mirbach-Platz in Hillesheim geflüchtet ist. Er beschädigt – vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren – einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Audi am linken Kotflügel. Der Unfallort befindet sich nahe des Restaurants Fellini. Der Unfall passierte zwischen Dienstag, 17. November, 18 Uhr, und Mittwoch, 18. November, 12 Uhr.