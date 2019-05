Unfallflucht : Fahrer beschädigt Verkehrsschild

Prüm Ein Fahrer hat in Prüm auf dem Hahnplatz ein Verkehrsschild umgefahren und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 7.15 und 7.30 Uhr af dem Hahnplatz in Prüm aus Richtung Niederprüm kommend bei Ausfahren des Kreisels in Richtung Tiergartenstraße ein Verkehrsschild überfahren. Dieses wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Daraufhin entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.