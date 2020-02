Blaulicht : Fahrer beschädigt Verkehrszeichen vor Kreisel in Wittlich

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Am Verkehrskreisel am Autohaus Heister fuhr der Unfallverursacher am Freitag, 28. Februar, zwischen 21 und 23.30 Uhr weiter in Richtung Kreisel am ehemaligen Hela-Baumarkt. Dabei überfuhr er vor dem zweiten Kreisel einen Rohrpfoten mit Verkehrszeichen, das auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Zeichen wurde total beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Dort wurden allerdings Fahrzeugteile gefunden, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug geben können.