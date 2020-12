Prüm : Fahrer beschädigt Wagen und flüchtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Prüm Auf dem Parkplatz des Supermarktes Netto in Prüm hat ein bisher nicht bekannter Autofahrer am Mittwoch, 23. Dezember einen im Bereich der Ausgabestation geparkten VW Passat am hinteren Radkasten der Beifahrerseite beschädigt.

