Polizei : Fahrer demoliert parkenden Wagen im Vorbeifahren

Klüsserath In den frühen Morgenstunden ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag ein Verkehrsunfall in Klüsserath. Dabei wurde ein Fahrzeug, das ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 36 geparkt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erheblich beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken