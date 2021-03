Zeugen gesucht : Fahrer eines Autotransporters touchiert Kombi und fährt weiter

Foto: TV/Florian Blaes

Ein weißer Autotransporter mit Anhänger und aufgeladenem Daimler-Benz (A- oder B-Klasse) hat laut Polizei am Freitag gegen 10.30 Uhr einen roten Ford Focus Kombi beschädigt, der an der Haltelinie Hornstraße stand und in die Eurener Straße einfahren wollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Autotransporter befuhr die Eurener Straße von der Römerbrücke kommend und touchierte beim Vorbeifahren den roten Ford Focus. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei, ohne sich um den Schaden zu kümmern.