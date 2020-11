Polizei : Fahrer eines blauen Kleinwagens fährt in Konz auf Postauto auf und flüchtet

Foto: TV/Frank Göbel

Konz Der Fahrer eines blauen Kleinwagens ist laut Polizei am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Domänenstraße in Konz auf ein haltendes Postauto (Streetscooter) aufgefahren. Dabei sei Sachschaden entstanden. Nach dem Zusammenstoß habe sich der Fahrer des Kleinwagens unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.