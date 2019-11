Zaun und Leuchtreklame : Fahrer flüchtet nach Beschädigung in Mülheim

Foto: TV/Klaus Kimmling

Mülheim In Mülheim an der Mosel ist es in der Nacht von Donnerstag, 21. November, auf Freitag, 22. November, zu einer Unfallflucht gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der flüchtige Fahrer beschädigte einen Holzzaun sowie einer Leuchtreklame der Gaststätte "Jule's Kochtopf". Vermutlich wurde der Schaden durch einen LKW mit Anhänger beim Rückwärtsfahren verursacht.