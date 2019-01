Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Neuerburg und Sinspelt ereignet. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war die Fahrerin eines weißen Skoda mit ihrem Fahrzeug in Richtung Neuerburg unterwegs, als ihr in einer Linkskurve ein Auto teilweise auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Beide Fahrzeuge streiften sich seitlich und hielten nach der Kollision an. Die Fahrerin des Skoda und der unbekannte Auto-Fahrer stiegen beide aus und besahen sich die Schäden an ihren Fahrzeugen. Unter einem Vorwand ging der unbekannte Fahrer dann zu seinem Fahrzeug und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: circa 180 bis 185 Zentimeter groß; Anfang 30; mittellange blonde Haare.

Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Telefon 06561 / 9685-0, erbeten.

(red)