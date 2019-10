Blaulicht : Fahrer flüchtet nach Parkrempler

Wittlich Auf dem Rommelsbach Parkplatz in Wittlich kam es am Montag, 30. September, zwischen 10 und 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbox abgestellter grauer BMW der 1er Reihe wurde von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und leicht im Bereich des Radlaufes hinten links beschädigt.

Es konnte blaue Fremdfarbe am beschädigten Fahrzeug feststellt werden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.