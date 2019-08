Polizei sucht Verursacher : Fahrer flüchtet nach Unfall

Foto: TV/Klaus Kimmling

Ein Unbekannter hat am Sonntag vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein anderes Auto gerammt. Der in der Bitburger Denkmalstraße abgestellte Wagen wurde dabei laut Polizei am Heck beschädigt.