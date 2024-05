Zeugen gesucht Fahrer flüchtet nach Unfall in Heddert

Zu einem Unfall kam es am Mittwochmittag auf der Hauptstraße in Heddert. Ein Autofahrer nahm an einer Engstelle einem entgegenkommenden Auto die Vorfahrt, weshalb dessen Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen wurde, meldet die Polizei. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem bremsenden Wagen hinten auf. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt ungehindert fort. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen weißen VW Passat mit TR-Zulassung handeln. Die Polizei bittet um Hinweise.