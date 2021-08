Polizei sucht Zeugen : Fahrer flüchtet nach Unfall in Leudersdorf

Foto: dpa/Friso Gentsch

Leudersdorf Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Mitsubishi Colt, der am Samstag, 31. Juli, nach einem Unfall in Leudersdorf geflüchtet ist. Er kam gegen 16.40 Uhr einer Autofahrerin mit seinem Wagen in der Kapellenstraße entgegen, so dass diese ausweichen musste.

Dabei kollidierte sie mit einem am Straßenrand abgestellten Wagen. Der Mitsubishi-Fahrer, vermutlich ein älterer Mann, setzte derweil seine Fahrt fort.