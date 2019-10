Von der Straße abgekommen : Fahrer flüchtet nach Unfall in Lichtenborn zu Fuß

Lichtenborn Im Einmündungsbereich der K 122 und der B 410 in Lichtenborn ist es am Samstag, 12. Oktober, gegen 0.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die entweder das Unfallgeschehen oder den Fußgänger in Lichtenborn um den genannten Zeitraum herum beobachtet haben. Weiterhin werden Hinweise auf einen silbernen Ford Mondeo Turnier (Baujahr 2002) mit bulgarischer Zulassung an die Polizei in Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.