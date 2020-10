Außenspiegel und Kotflügel beschädigt : Fahrer flüchtet nach Unfall in Saarburg

Symbolbild Foto: TV/Frank Göbel

Saarburg Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montag in der Saarburger Heckingstraße. Dort wurde ein am Straßenrand geparktes Auto beschädigt.

Nach bisherigen Ermittlungen geschah der Unfall zwischen 11 und 11.40 Uhr auf Höhe des alten Feuerwehrhauses gegenüber der Apotheke. Ein bislang unbekannter Fahrer soll mit seinem Wagen im Vorbeifahren den linken Außenspiegel und den linken Kotflügel des geparkten Autos beschädigt haben. Anschließend habe er sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.