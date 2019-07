Nach Ausweichmanöver : Unfallflucht in Thalfang – Zeugen gesucht

Thalfang Weil er einem anderen Auto ausweichen musste, hat ein Autofahrer in Thalfang einen Unfall gebaut.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Thalfang: Am Montag, 1. Juli, ist ein 66-Jähriger gegen 12 Uhr mit seinem Auto in der Thalfanger Hauptstraße in Richtung Saarstraße unterwegs gewesen. In Höhe der Apotheke war am rechten Fahrbahnrand war ein anderes Auto in Längsrichtung geparkt. Dem 66-Jährigen kam in diesem Bereich ein weiteres Fahrzeug, vermutlich ein brauner SUV, mittig auf der Fahrbahn entgegen, weshalb er ausweichen musste und mit dem geparkten Wagen zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des SUV fuhr Richtung Ortsausgang Thalfang weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.