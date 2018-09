später lesen Blaulicht Fahrer flüchtet nach Unfall Teilen

Ein schwarzer Roller und ein grüner Geländewagen sind am vergangenen Dienstag gegen 18 Uhr in Konz zusammengestoßen. In Höhe Ecke Klosterstraße fuhr der Wagen vom rechten Fahrbahnrand in die Klosterstraße ein und beachtete dabei laut Polizei den Roller nicht, der in Richtung Innenstadt fuhr.