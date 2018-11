später lesen POLIZEI Fahrer flüchtet nach Unfall Teilen

(red) Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen Wagens, der am Mittwoch, 31. Oktober, zwischen 8.45 und 18.20 Uhr in Morbach einen Unfall verursacht hat und geflüchtet ist.. Offenbar beim Ausparken beschädigte er auf dem Parkplatz hinter dem Anwesen Birkenfelder Straße 11 einen schwarzen Ford Fiesta von an der vorderen Stoßstange und hinterließ einen Sachschaden von rund 1100 Euro.