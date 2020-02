Blaulicht : Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Auto in Pelm

Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Auto in Pelm

Pelm Zwischen Donnerstag und Freitag beschädigte ein Autofahrer einen geparkten PKW erheblich und entfernte sich von der Unfallstelle.

Ein grauer Ford parkte zwischen Donnerstag, 27. Februar, 12 Uhr, und Freitag, 28. Februar, 11 Uhr, im Studentenring von Pelm. In diesem Zeitraum schneite es stark und die Fahrbahn war entsprechend glatt. Die Polizei vermutet in ihrer Pressemitteilung, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in den PKW rutschte und diesen dabei im linksseitigen Frontbereich erheblich. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.