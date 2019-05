Polizei : Fahrer kollidiert in Bauler mit Stalltür

Bauler/Kelberg (red) Ein Autofahrer aus Osteuropa war laut Polizei Daun am Sonntagabend in das an Kelberg angrenzende Bauler (VG Adenau) in einem Wirtschaftsweg unterwegs. Er wollte dort wohl auf dem Parkplatz eines landwirtschaftlichen Unternehmens sein Auto abstellen, bremste aber zu spät und kollidierte mit einer Stalltür.

