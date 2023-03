Verkehrsschild umgefahren Fahrer kommt bei Morbach von der Fahrbahn ab und verursacht Totalschaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 20.55 Uhr auf der B 327 in Höhe des Hinzerather Kreisel. Nach Informationen der Polizei fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem PKW die B 327 von Morbach kommend in Richtung Simmern, als er von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild umfuhr und schließlich auf dem Acker zum stehen kam. Dabei zog sich der Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und deswegen von der Fahrbahn abgekommen ist. Da man zunächst nichts über den Zustand des Fahrers wusste, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Sie kümmerten sich dann um, auslaufende Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Morbach, das DRK aus Morbach mit Notarzt sowie die Feuerwehren aus Morbach und Longkamp.