Blaulicht : Fahrer lässt PKW in Waschanlage

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Am Samstagvormittag ließ ein 70-jähriger Autofahrer seinen Wagen in der Waschanlage einer Tankstelle zurück. Sein PKW hatte sich in der Anlage verkeilt, sodass er nicht ohne Schäden herausfahren konnte.

