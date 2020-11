Unfallflucht : Geländewagen landet bei Ormont im Graben

Ormont Um eine Kollision zu vermeiden, musste am Dienstag, 22.10 Uhr der Fahrer eines Geländewagens in den Graben ausweichen. Er war auf der L 20 von Ormont in Richtung B 265 unterwegs, als ihm ausgangs einer Linkskurve ein unbekanntes dunkles Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkommt, wie die Polizei mitteilt..

Am Geländewagen ist Sachschaden entstanden. Der Fahrer des unbekannten schwarzen Wagens – vermutlich Kombi mit deutscher Zulassung – setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.